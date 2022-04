Da Redação

Em Bandeirantes, governador destaca a força do turismo religioso

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou neste sábado (9), ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, na Região Norte. Ele destacou o apoio do Governo do Estado ao incremento do turismo religioso no Paraná e lembrou que o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) está finalizando o processo que dará início à construção de uma passarela sobre a BR-369, garantindo mais segurança aos peregrinos, já que o complexo religioso é dividido pela rodovia em dois espaços.

Ratinho Junior também visitou a obra do Morro dos Anjos, complexo hoteleiro com 300 chalés, e um parque aquático de águas termais que está sendo erguido. Vistoriou, ainda, o local onde será construída a passarela de acesso ao santuário.

“É um projeto que vai melhorar muito a dinâmica de deslocamento para os usuários do Santuário São Miguel Arcanjo. As pessoas terão mais segurança para se locomover para os dois lados da igreja, sem a necessidade de cruzar a pé uma rodovia tão movimentada quanto a BR-369. E, além disso, estamos trabalhando em um projeto para modernizar toda a entrada de Bandeirantes”, destacou o governador.

Ratinho Junior afirmou, ainda, que a obra ajuda a impulsionar o turismo religioso no Estado, uma das principais atividades do setor no Paraná. "Em dias de grandes celebrações, como na festa de São Miguel Arcanjo, mais de 30 mil pessoas passam pelo santuário. Assim como na Itália, isso gera emprego e renda para a região”, comentou. “Temos muitos polos religiosos no Estado, como aqui em Bandeirantes".

PASSARELA – Em relação à construção da passarela, o DER/PR já abriu os envelopes de preços da licitação para executar a ligação sobre a BR-369. Três participantes apresentaram propostas, com valores entre R$ 6.093.766,46 e R$ 5.450.000,00. A comissão de julgamento fará a análise e publicará o resultado no Diário Oficial do Estado.

A passarela terá uma sessão coberta de 55,60 metros, na transposição da rodovia BR-369, e um trecho em rampa de 42,20 metros, sendo a estrutura inteiramente em concreto. Terá largura de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido.

Na BR-369 será executada uma nova rotatória em nível, com novos acessos e um retorno para Bandeirantes. Estão previstos serviços de terraplenagem, um novo sistema de drenagem e obras de arte correntes, nova pavimentação, sinalização horizontal e vertical, e execução de barreiras de concreto New Jersey. A previsão de conclusão, uma vez assinado contrato e emitida ordem de serviço, é de quatro meses.

O equipamento é voltado para facilitar as caravanas de fiéis que impulsionam o turismo na região, com reflexo em cidades vizinhas como Itambaracá e Cambará.

“Trabalhamos para potencializar cada vez mais o turismo do Estado, que tem riquezas incríveis, e as vocações regionais devem ser impulsionadas”, afirmou o governador. “Bandeirantes é uma cidade muito importante para o Paraná e a obra vai ajudar a receber bem as pessoas que buscam o turismo religioso ou de lazer. É um investimento que ajuda a consolidar o potencial turístico do nosso Estado”.

ROTA DO ROSÁRIO – O Santuário de São Miguel Arcanjo é um dos 299 atrativos do Paraná no segmento do turismo religioso. Ele compõe a Rota do Rosário, um projeto de turismo religioso sustentável que integra 12 cidades dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro. Criado em 2014, o trajeto da rota através das cidades tem o formato de um rosário.

Ela inicia em Piraí do Sul e Jaguariaíva, passa por Arapoti, Ibaiti, Tomazina, Ribeirão do Pinhal, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina e segue até Bandeirantes, Jacarezinho e Ribeirão Claro, onde o rosário se fecha.

Atualmente, a rota conta com 11 santuários, duas igrejas, o Beatério do Preciosíssimo Sangue de Jesus, o Museu Sacro Histórico Dom Ernesto de Paula e a Catedral Diocesana de Jacarezinho, além de várias outras atrações. O roteiro também agrega o cicloturismo, o turismo rural e a gastronomia, já que os fiéis podem percorrer a rota de carro, a pé ou de bicicleta, aproveitando os diferentes atrativos das cidades.

O Santuário de São Miguel Arcanjo é um dos principais atrativos dentro da Rota do Rosário. Sua construção foi iniciada em 2009, mas o sonho era mais antigo, fruto da fé de um devoto e da iniciativa do padre Roberto Morais de Medeiros. Quando os dois se conheceram, também se encontraram em ideais comuns de vida: o desejo de construir um santuário em homenagem ao arcanjo.

Após encontrarem o terreno em Bandeirantes e com a aprovação da Diocese de Jacarezinho, foi iniciada a construção do santuário, que hoje faz parte de um grande complexo. Em 2012, o local recebeu estátua de São Miguel Arcanjo, considerada a maior do mundo construída em aço inox e também a maior imagem do anjo no planeta.

Também integra o complexo do santuário uma cruz erguida em 2017, considerada a maior do Brasil e a segunda maior do mundo. Com 81 metros, sua altura corresponde a um prédio de 27 andares. A cruz foi totalmente construída em aço, pesa 140 toneladas e está instalada na gruta Nossa Senhora de Lourdes, exibindo à noite uma iluminação cênica na cor azul, que a torna visível a quilômetros de distância.

A gruta dedicada à Nossa Senhora de Lourdes é outra atração do complexo, um dos espaços mais visitados pelos fiéis. Além da cruz, ela apresenta um conjunto de obras de arte sacra com imagens de santos e anjos, muitas esculpidas nas próprias rochas.

HOTEL – Nos arredores está sendo construído um complexo hoteleiro. A previsão é que o Hotel Morro dos Anjos gere cerca de 230 empregos diretos quando estiver em operação, o que deve ocorrer em janeiro de 2024.

Além dos chalés e parque aquático, com piscinas com temperatura de até 40°C e tobogãs, o resort também vai contar com estruturas indoor e vários equipamentos, incluindo uma piscina de surfe, playground temático, quadras poliesportivas, academia, lago pista de boliche, sala de cinema e restaurantes.

TURISMO RELIGIOSO – Em 2018, o Ano Estadual do Turismo Religioso, a Paraná Turismo criou uma comissão para conhecer e organizar o segmento no Estado. Um grupo de trabalho com as diferentes matrizes e tradições religiosas presentes no Estado foi instituído para fomentar o segmento, o terceiro mais movimentado, de acordo com um estudo feito pela Paraná Turismo em parceria com o Sebrae/PR.

O grupo atua em diferentes frentes, ajudando os municípios a fortalecer os roteiros, na formação dos profissionais que vão trabalhar no receptivo e na organização das rotas religiosas, como a Rota do Rosário, que será toda sinalizada pela Paraná Turismo.

Além da Paraná Turismo, o grupo é formado pela Associação Interreligiosa de Educação (Assintec), Secretarias de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a da Justiça, Família e Trabalho, Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Pastoral do Turismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-PR), Fecomércio, Sebrae/PR, Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná e representantes da Instância de Governança Regional (IGR), das rotas turísticas e dos municípios com atrativos religiosos.

PRESENÇAS – Participaram da visita o coordenador estadual das Igrejas Católicas, Eliseu Rocha; a primeira-dama Michelle Bolsonaro; os ministros Marcos Montes (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Augusto Heleno (Gabinete da Segurança Institucional); os deputados federais Sandro Alex, Aline Sleutjes, Filipe Barros, Diego Garcia, Luísa Canziani, Paulo Martins e Pedro Lupion; e o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta.