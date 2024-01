Em aplicativo, paranaenses encontram materiais escolares mais baratos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um dos preparativos para o retorno às aulas envolve a compra do material escolar. Algumas famílias começam adiantadas, outras deixam para a última hora, mas, no final, todos buscam economizar. É aí que entra o Menor Preço, aplicativo desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda. Ele facilita a vida dos consumidores dos 399 municípios na hora de encontrar os estabelecimentos com os produtos mais em conta.



continua após publicidade

Para consultar os preços, o consumidor deve digitar o nome do produto desejado ou escanear o código de barras no app, que irá mostrar os preços existentes nos estabelecimentos próximos à localização do usuário. O aplicativo é gratuito e pode ser baixado pela Play Store (para dispositivos Android) ou App Store (para iOS).

-LEIA MAIS: IAT abre temporada do 'Passarinhar Paraná' com tour pela Ilha do Mel

continua após publicidade

A consulta também pode ser feita no portal do Menor Preço Nota Paraná. Basta acessá-lo, digitar o nome do produto, conferir a melhor oferta e ir até o estabelecimento para realizar a compra.

Os valores mostrados no Menor Preço são baseados nas notas fiscais emitidas pelo comércio, o que aumenta a segurança do consumidor na busca por descontos em produtos.

Em uma pesquisa realizada nesta quinta-feira (11), na região de Curitiba, o conjunto de lápis de cor com 12 unidades mais barato encontrado foi de R$ 2,60, já o mais caro foi de R$ 20,90 — uma diferença de 87,5%. No caso de tesouras escolares, a economia pode ser de até 92,7%: os preços ficaram entre R$ 3,00 e R$ 41,50. É possível encontrar, também, cadernos universitários de 80 folhas com preços entre R$ 9,90 e R$ 27,90 — 64,5% de diferença.

continua após publicidade

Além das diferenças de preços, promoções e descontos também aparecem no app. É possível encontrar descontos de 29% em conjunto de canetinhas e de 10% em conjuntos de lápis de grafite.

NOTA PARANÁ – Por estar integrado ao programa Nota Paraná, os consumidores que utilizarem o app Menor Preço podem receber parte do valor das compras em forma de crédito, caso solicitem o CPF na nota fiscal. Esses créditos podem ser transferidos para uma conta bancária ou usados para abater parte do valor do IPVA.

Siga o TNOnline no Google News