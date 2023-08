Em ação ousada, criminosos furtam e comercializam caixa d'água no PR

Uma ação ousada foi registrada no município de Tapejara, noroeste do Paraná. Criminosos furtaram uma caixa d'água de 20 mil litros que pertence à associação de moradores da Vila Rural da cidade.

O caso foi levado às autoridades após o presidente da associação notar a falta da estrutura.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que flagraram um caminhão transportando o reservatório de água. Por meio do registro do circuito de monitoramento, os investigadores descobriram a placa do veículo e o localizaram a aproximadamente 70 quilômetros de distância do local em que a caixa d'água foi furtada.

No local, o homem que comprou o reservatório disse não saber que o produto era furtado. Ele foi levado até a delegacia e pode responder por receptação.

Com informações do G1.

