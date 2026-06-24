Em ação integrada, PMPR recupera joias roubadas em shopping de Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) recuperou, na noite de terça-feira (23), joias subtraídas durante um roubo registrado em uma joalheria em um shopping no bairro Batel, em Curitiba. A ação foi resultado do trabalho integrado entre a Agência Local de Inteligência (ALI) do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e as equipes da ROTAM, reforçando a importância da atividade de inteligência para o esclarecimento de crimes e a recuperação de bens.

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Após o levantamento de informações realizado pela ALI do 12º BPM, os policiais da ROTAM receberam a indicação de um possível local onde parte dos objetos roubados estaria escondida. Durante a averiguação, os policiais militares localizaram uma mulher que confirmou estar na posse das joias e indicou o local onde elas estavam guardadas. Foram recuperados 28 pares de brincos, 32 anéis, 26 colares e correntes, 28 pingentes, 20 pulseiras, além de um aparelho celular apreendido, todos encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O roubo aconteceu no dia 23 de junho de 2026, em uma joalheria de um shopping no bairro Batel, em Curitiba. Conforme apurado pelas equipes policiais, um dos autores entrou no estabelecimento simulando ser um cliente interessado na compra de uma joia para presentear a mãe, enquanto um segundo criminoso invadiu o local armado e rendeu as funcionárias.

Os suspeitos utilizaram sacos brancos para recolher as joias que estavam expostas nas vitrines e também peças armazenadas no estoque, fugindo em seguida com os produtos do crime. Logo após a ocorrência, equipes da PMPR, incluindo unidades especializadas, iniciaram os primeiros levantamentos, isolaram o local e deram início às diligências.

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INTEGRAÇÃO – A rápida recuperação dos objetos demonstra a eficiência da atuação integrada entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR). O compartilhamento de informações, aliado ao trabalho técnico da Agência Local de Inteligência do 12º BPM e à pronta resposta operacional da ROTAM, permitiu identificar o paradeiro dos bens e avançar nas investigações relacionadas ao roubo.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança pública do Paraná com o combate à criminalidade patrimonial, empregando inteligência policial, investigação e policiamento ostensivo para localizar autores, recuperar bens subtraídos e proporcionar uma resposta rápida à sociedade.