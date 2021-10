Da Redação

Em 2022 máscara não será obrigatória no PR, diz Beto Preto

Devido ao avanço da vacinação e a queda no número de mortes por Covid-19, o uso de máscara deixará de ser obrigatório no Paraná, segundo o secretário de Saúde, Beto Preto.

continua após publicidade .

Durante uma entrevista ao Balanço Geral, da RIC Record TV Maringá, o secretário disse que no início de 2022 as máscaras não serão obrigatórias. A afirmação foi feita nesta terça-feira (19).

“Estamos estudando a melhor forma de deixarmos de exigir as máscaras. Se tudo continuar neste ritmo, acredito que poderemos deixar de exigir as máscaras a partir do início do ano que vem. Ainda neste ano, acho muito difícil“, disse Beto Preto.

continua após publicidade .

Entretanto, o secretário destacou a importância da proteção individual e que ela não deve ser "deixada de lado" no momento. "Sem as máscaras, com certeza teríamos muito mais casos e mortes por conta do coronavírus".