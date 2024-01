Em 11 horas, dois caminhões usam área de espace na BR-376 no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Em um intervalo de pouco mais de 11 horas, dois caminhões apresentaram problemas nos freios e precisaram utilizar as áreas de escape da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Os casos foram registrados nesta segunda-feira (8), por volta das 9h18 e também às 20h38.

Câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelos trechos, registram os momentos. Os vídeos foram publicados na conta oficial da concessionária na rede social X, antigo Twitter. Assista no decorrer da matéria.

O primeiro incidente aconteceu no quilômetro 667,3 da rodovia, sentido Santa Catarina. Um caminhão carregado com 32 toneladas de trigo adentrou 55 metros da área de escape após perder os freios na manhã desta segunda. Ninguém ficou ferido.

🚛A @Arteris_ALS registrou uma nova entrada na Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. Uma carreta, que transportava 32 ton. de trigo, adentrou 55 metros do dispositivo após a perda dos freios nesta manhã (08/01). Ninguém se feriu.🙌@ANTT_oficial pic.twitter.com/rPVwU18KGa — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 8, 2024

Já o segundo caminhão precisou utilizar a área de escape do quilômetro 671,7 por volta das 20h38 desta segunda. Transportando 46 toneladas de farelo, o veículo também perdeu os freios e adentrou 70 metros no dispositivo. Nesse caso também não houve registro de feridos.

Nesta segunda (08) foi registrada uma entrada na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.



🚛 A carreta com carga de 46t de farelos adentrou 70m no dispositivo após o condutor perceber a perda de freios. Ninguém se feriu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/KQTScu2GSl — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 9, 2024

