Elevador que faz viagem "ao centro da terra" será reativado no PR; saiba mais

Desativado há mais de duas décadas, equipamento turístico está com 92% das obras concluídas e deve ficar pronto em dezembro

As obras de revitalização do teleférico vertical da Furna dos Andorinhões, conhecido como “Elevador”, no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, chegaram a 92% de execução. Iniciadas em julho de 2025, as intervenções têm conclusão prevista para dezembro deste ano e vão recuperar e modernizar a estrutura histórica, que está desativada há mais de duas décadas.

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Atualmente, os trabalhos realizados pela concessionária Soul Vila Velha, que administra a Unidade de Conservação (UC) em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), incluem a instalação das últimas peças, os testes de automação e o paisagismo no entorno do equipamento. O investimento é de R$ 15 milhões, custeado integralmente pela empresa. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

“Os turistas vão poder visitar um ambiente geológico e único em termos de diversidade”, ressalta o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

A revitalização permitirá que os visitantes voltem a acessar o interior da Furna dos Andorinhões por meio do “Elevador”, em uma descida de 54 metros. O teleférico vertical é o único da América Latina e deve contribuir para fortalecer o turismo na região, podendo aumentar em até 50% o número de visitantes – em 2025, Vila Velha recebeu cerca de 70 mil pessoas. A proposta também inclui a instalação de um deck de observação, que possibilitará aos visitantes contemplar as formações geológicas do parque sob uma nova perspectiva.

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“Estamos bastante otimistas com essa retomada e acreditamos que o equipamento contribuirá para ampliar a atratividade do parque, estimulando tanto o retorno de quem já conhece Vila Velha quanto a descoberta desse patrimônio natural por novos públicos” ,afirma o gestor executivo e diretor-presidente da Soul Vila Velha S.A., Leandro Ribas.]





Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST





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Durante as obras, as intervenções foram acompanhadas por especialistas e seguiram medidas de proteção ambiental para reduzir os impactos sobre a fauna e a flora locais. A Furna dos Andorinhões abriga espécies sensíveis, e os cuidados com esse ambiente natural seguirão monitorados durante o início das operações do equipamento.

O ingresso do Parque Estadual de Vila Velha dá acesso aos três principais atrativos naturais: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. A utilização do teleférico vertical será opcional e terá cobrança adicional. Os valores ainda estão em análise e serão definidos posteriormente, conforme a política de preços do equipamento.

PARQUE DE VILA VELHA – Localizado em Ponta Grossa, a apenas uma hora da capital Curitiba, Vila Velha foi o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do IAT, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

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As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica a chegada ainda pela manhã, para que os visitantes possam conhecer seus atrativos – Trilha Arenitos Unimed, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura – Tirolesa, Arvorismo e Cicloturismo.