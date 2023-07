Elevador despenca sobre homem que fica gravemente ferido no Paraná

Na manhã desta terça-feira (11), um trabalhador de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após ser atingido por um elevador de manutenção dentro do Centro Educacional Marista, na Rua Pompéia, no bairro Fazendinha.

De acordo com apuração de informações, o profissional estava realizando a manutenção do elevador, quando houve uma descida repentina da máquina. A parte inferior do corpo do mesmo ficou prensada.

A vítima foi retirada de baixo do elevador por populares que fizeram o uso de um macaco hidráulico, que pertence a uma oficina mecânica localizada em frente à escola, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital do Trabalhador.

A escola Marista informa que está em seu período de férias e nenhum colaborador ou estudante estava envolvido no acontecido. A manutenção estava sendo executada pela empresa AGISUL Elevadores, responsável pelo serviço e parceira da escola há mais de três anos, que lamenta o ocorrido e informa que o colaborador está hospitalizado e recebendo todo suporte necessário.

Com informações: Banda B

