Eleitores de Londrina escolhem entre Maria Tereza e Tiago Amaral

Neste domingo (27), mais de 399,7 mil eleitores de Londrina, norte do Paraná, devem escolher entre os candidatos Tiago Amaral (PSD) e Maria Tereza (PP), para ocupar o cargo de prefeito do município. A estimativa da Justiça Eleitoral é que o resultado saia entre 19h e 20h.

Três dias antes das eleições o Instituto Paraná Pesquisa divulgou um levantamento que aponta que 49,4% das intenções de voto são do candidato do PSD. Já a secretária de Educação de Londrina, aparece em seguida com 39,5% do eleitorado. Votos brancos e nulos representam 6,9% do total, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

O maior local de votação do município é a unidade Catuaí (zona sul) da Faculdade Anhanguera/Unopar, onde 8.690 eleitores devem votar ao longo do dia em 23 seções. O menor é o HU (Hospital Universitário), com 52 eleitores e apenas uma seção. No total, 4,7 mil mesários estão escalados para trabalhar no domingo, em 1.181 seções eleitorais.

Eleitores que precisam usar transporte público terão gratuidade neste domingo, assim como aconteceu no primeiro turno. A medida foi publicada no Jornal Oficial de quinta-feira (24), em decreto assinado pelo prefeito em exercício João Mendonça. A gratuidade no dia do pleito atende a uma determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). As informações são da Folha de Londrina e Veja.



