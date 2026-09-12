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ELEIÇÕES 2026

Eleitores com deficiência podem pedir transporte gratuito até segunda-feira (14)

O transporte também é garantido para moradores de territórios indígenas e comunidades tradicionais, além de pessoas com mobilidade reduzida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Eleitores com deficiência podem pedir transporte gratuito até segunda-feira (14)
Autor O transporte também está previsto para moradores de territórios indígenas, comunidades remanescentes de quilombos - Foto: - Reprodução

Eleitores têm até segunda-feira (14) para fazer a solicitação do transporte especial individual gratuito previsto no programa “Seu voto importa”. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a medida contempla pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

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O transporte também está previsto para moradores de territórios indígenas, comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Já para eleitores de áreas rurais, o transporte será oferecido dentro do próprio município quando a distância entre a zona rural e o local de votação for de, pelo menos, dois quilômetros.

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Também será possível incluir um acompanhante indicado pelo eleitor, caso o apoio seja indispensável para o exercício do voto. O transporte poderá garantir o deslocamento de ida e volta entre a residência e o local de votação.

Como solicitar:

  • O pedido pode ser feito pelo eleitor ou por uma pessoa autorizada;
  • A solicitação deve ser encaminhada ao cartório eleitoral ou pelo site do TRE da região do eleitor;
  • É necessário apresentar autodeclaração ou documentação que comprove a deficiência ou dificuldade de locomoção ;
  • O pedido será avaliado pela Justiça Eleitoral.
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