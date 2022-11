Eleitor cola tecla 3 de urna durante votação no Paraná

Da Redação

Essa prática se configura como dano ao patrimônio público

Um eleitor cometeu um crime no último domingo (30) ao causar dano em uma urna eletrônica, no distrito de Xaxim, em Toledo, no oeste do Paraná. A pessoa, que ainda não foi identificada, colou a tecla de número 3 do equipamento.

De acordo com o Fórum Eleitoral, os mesários notaram que havia algo errado com o dispositivo, quando foram realizar uma vistoria. Ao analisar a urna, notaram que o botão estava colado.

Ainda segundo informações, o equipamento foi sabotado ao decorrer da votação, pois, durante a manhã, a urna estava funcionando normalmente.

A Polícia Federal (PF) foi acionada e esteve no local para apurar o responsável por ter colocado cola na tecla.



Ainda segundo o Fórum Eleitoral, a urna foi substituída e os votos já registrados na urna que apresentou defeito, foram repassados para a nova urna.

Assim que o responsável pelo crime for identificado, deverá responder por dano ao patrimônio público e por prejudicar votação.

