Eleições: acompanhe as ocorrências de segurança pública em todo o PR

Em todo o Paraná, mais de 7 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses

A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Paraná durante o primeiro turno das eleições deste domingo (2), será acompanhada, em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Toda a atividade é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.



Em todo o Paraná, mais de 7 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses. Além disso, aeronaves e embarcações estarão de prontidão em caso de necessidade.

"O Centro Integrado de Comando e Controle do Paraná está trabalhando de forma ininterrupta durante todas as Operações Eleições 2022. Para isso, contamos com um representante institucional de cada força de segurança das 7h da manhã, até a finalização do pleito eleitoral”, afirmou o coordenador do CICCR Paraná, coronel Adilson Luiz Correa dos Santos.

Até o momento, a Operação Eleições 2022 registrou em todo o Paraná:

• 0 - casos de compra de votos

• 04 - ocorrências de boca de urna

• 0 - violação de sigilo do voto

• 0 - propaganda irregular

• 0 - ocorrências de transporte ilegal de eleitores

Operação Eleições 2022

A Operação Eleições 2022 tem como objetivo garantir a segurança dos brasileiros durante o período de votação. Além dos representantes institucionais das 27 unidades federativas, também participam: representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das Polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos Corpos de Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Secretarias de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

