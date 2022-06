Eleições 2022: Bolsonaro vence Lula no Paraná, diz pesquisa

Da Redação

O levantamento realizado pela Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (17), mostra que Jair Bolsonaro lidera no estado as intenções de votos na disputa à presidência do Brasil. Na estimulada ele chega a 47% contra 30% do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e 5,7% de Ciro Gomes.

Em uma avaliação de seu governo, Bolsonaro foi aprovado por 53,8% e desaprovado por 41% dos paranaenses. 19,5% avaliou como ótima, 24,5% como boa, 19% como regular, 9,5 como ruim e 25,8% como péssima.

A pesquisa também revelou as intenções de voto para o governo do estado. Ratinho Junior segue na liderança das intenções de voto, com 48,5% contra 25,2% do ex-governador Roberto Requião (PT). O ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho (PSDB), aparece em terceiro com 4,7%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-09457/2022 para o cargo de Presidente e n.º PR-02498/2022 para o cargo de Governador. Ela ouviu 1.540 pessoas em todo o Estado do Paraná entre os dias 12 a 16 de junho de 2022. A margem de erro é de 2,5%.