Elefantas passam por Foz do Iguaçu rumo ao Santuário

As elefantas Pocha e Guillermina, que estão sendo transferidas para o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), localizado na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, chegaram a Foz do Iguaçu na manhã desta terça-feira (10).

As elefantas passaram pela Aduana Brasil-Argentina, onde foi realizada uma coletiva de imprensa para falar sobre a transferência dos animais, que seguem viagem até o destino final, onde ficarão na companhia de outros cinco elefantas. Elas viviam no Ecoparque Mendoza, Argentina, sem muito espaço para locomoção por conta dos muros de concreto que cercam o local.

Pocha é a mãe e tem 55 anos. Ela chegou ao zoológico em 1968, vinda da Alemanha. Já Guillermina tem 22 anos e nasceu na Argentina, sem conhecer outro ambiente que não fossem as paredes de concreto.

O processo de transferência já dura anos, e foi atrasado por conta da pandemia. Antes da viagem, as elefantas passaram por treinamentos de adaptação às caixas de transporte individual.

De acordo com os biólogos do Santuário, há muita expectativa para a adaptação da família ao novo local, que será um momento de descoberta e oportunidades, principalmente para Guillermina, que terá um primeiro contato com o mundo natural.

Como o santuário não é aberto ao público, a nova vida de mãe e filha deverá ser com tranquilidade, em um local destinado a proteger, resgatar e prover um ambiente natural para elefantes em cativeiro.

