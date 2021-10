Da Redação

EJA abre inscrições para exames de conclusão do ensino médio

Estão abertas as inscrições para os exames estaduais de EJA (Educação de Jovens e Adultos) para o ensino médio. Eles serão realizados de maneira on-line, em computadores de instituições de ensino que ofertam EJA, e têm o objetivo de certificar a conclusão de matérias ou semestres. Para se inscrever, é preciso entrar em contato com uma das escolas da rede estadual que abrigam a modalidade.

As inscrições, abertas nesta segunda-feira (18), seguem até 29 de outubro e as provas acontecerão em novembro e dezembro. É necessário ter 18 anos completos para fazer o exame do ensino médio. Para o ensino fundamental, as inscrições aconteceram entre 23 de setembro e 3 de outubro.

Confira os locais credenciados pelo Núcleo Regional de Apucarana (NRE):

Apucarana: CEEBJA Prof. Linda E. A. Miyadi

Arapongas: Colégio Estadual Regina Célia e Unidade Polo.

Bom Sucesso: Colégio Estaula Joao Paulo I.

Borrazópolis: Colégio Estadual José de Anchieta.

Califórnia: Colégio Estadual Talita Bresolin.

Cambira: Colégio Estadual Cesar Lattes.

Faxinal: Colégio Estdaual Maria M. Jaroskievicz.

Jandaia do Sul: CEEBJA Cecilia Meireles.

Marilândia do Sul: Colégio Estadual Ângelo Casagrande.

Rio Bom: Colégio Estadual Rebouças.

Sabáudia: Colégio Estadual Sabáudia.

Os candidatos devem optar se realizarão a prova de um semestre (com 60 questões e 3h30 de duração) ou se farão provas de uma ou mais disciplinas (com 1h30 de duração e 15 questões para cada disciplina). O candidato responderá somente às questões referentes ao semestre ou à disciplina para as quais realizou a inscrição.



Será preciso, no dia da prova, levar um documento de identificação oficial com foto. Além disso, os estudantes que se inscreverem para Língua Portuguesa também deverão levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul escura, fabricada em material transparente, uma vez que deverão escrever uma redação.

CERTIFICADO

O candidato aprovado em todos os semestres do nível de ensino (fundamental ou médio) poderá solicitar o certificado de conclusão em uma das instituições credenciadas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) e autorizadas a emitir a certificação.

É necessário levar o cartão-resposta impresso, formulário de requerimento impresso e preenchido, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e uma cópia do relatório de notas (gabarito) dos Exames Estaduais de EJA On-line/2021.

O candidato poderá solicitar o aproveitamento de resultados anteriores obtidos em provas de Exames Estaduais de EJA on-line ou convencionais, em disciplinas cursadas nas instituições de ensino com regime de matrícula por disciplina (quando for o caso), pelos Exames para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja (Exterior, Nacional ou Pessoas Privadas de Liberdade – PPL) ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio – Enem/Enem PPL até 2016.