Educação recomenda suspender aulas em dias de jogos do Brasil na Copa

Escolas poderão decidir pela liberação ou não dos alunos durante os jogos do Brasil no mundial feminino

Um ofício publicado nesta quinta-feira (20) pela Secretaria da Educação do Paraná recomenda a suspensão das aulas do ensino público durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A seleção brasileira estreia na próxima segunda-feira (24), às 8h.

O documento recomenda que as escolas suspendam as aulas ou ofereçam "condições para que todos assistam aos jogos na própria instituição de ensino".

O ofício desta quinta-feira vem após um outro decreto em que o Governo do Paraná havia publicado na quarta (19), alterando os horários de órgãos estaduais. De acordo com o decreto, quando os jogos começarem às 7h, o expediente dos órgãos estaduais será das 10h às 18h. Já quando os jogos começarem às 8h, o expediente será das 11h às 18h.

No entanto, o oficio afirma que, caso a instituição suspenda as aulas em dias de jogos, será necessário que reposições sejam feitas de maneira presencial.

