Educação quer que ENEM seja adiado em municípios afetados pelas chuvas

15 cidades do Paraná estão em estado de calamidade pública

O secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, enviou nesta terça-feira (31) um ofício ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e ao Ministério da Educação (MEC) solicitando o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em municípios que estão em situação crítica mais devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde o início de outubro. A primeira etapa das provas está marcada para domingo (5) e a medida, se acatada, valerá para escolas estaduais e particulares.

“As atuais condições climáticas podem prejudicar tanto o deslocamento dos alunos até os locais de prova, como a aplicação adequada dos exames. Além disso, as circunstâncias afetam o próprio estado emocional dos estudantes”, destaca o secretário Miranda.

Nesta semana, o Paraná tem 20 escolas fechadas, seja devido à localização em áreas impactadas pelas chuvas, seja em função da designação de emergência para acolher desabrigados. Até a manhã desta terça-feira o Paraná registrava 15 municípios em estado de calamidade pública e 29 em situação de emergência.

Segundo a Secretaria da Educação, a decisão de solicitar o adiamento das provas foi tomada com base em orientação do próprio Inep que, nesta semana, anunciou que alunos que realizarão as provas em localidades muito distantes de suas residências poderão pedir agendamento de nova data para o exame.

Após encaminhado o ofício, a decisão pelo adiamento fica sujeita à aprovação do Inep e do MEC. O primeiro dia do exame abrange testes de linguagens, ciências humanas e redação.

