Educação investiga vazamento de Prova Paraná na internet

Da Redação

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) aplica nesta quarta (4) e quinta-feira a primeira edição da Prova Paraná 2022, porém, foi surpreendida na véspera pelo vazamento das questões do exame na internet.

A assessoria de imprensa confirmou que a Seed foi procurada por escolas estaduais que tiveram acesso ao teste por meio de fotos divulgadas em redes sociais e grupo de mensagens ou por meio de arquivos disponibilizados no Google Drive.

Uma investigação foi aberta para averiguar a origem do vazamento, principalmente pela “quebra de confiança”, já que a hipótese da participação de alguma escola não pode ser descartada. Caso essa suspeita se confirme, a avaliação da pasta é que o próprio colégio seria prejudicado, pois o exame não tem caráter classificatório.

A prova é considerada importante para identificar os investimentos públicos necessários na Educação, dependendo do desempenho dos estudantes. Por esse motivo, a aplicação nos colégios da rede estadual foi mantida para esta quarta e quinta-feira.

O exame, que abrange todas as disciplinas, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos alunos de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula neste primeiro trimestre.

As avaliações são aplicadas em cada escola, com duração de 2h30 por dia, durante o horário de aula. Os resultados auxiliam os professores e as equipes gestora e pedagógica dos colégios a aprimorar suas ações pedagógicas e estratégias de ensino-aprendizagem.

Outras duas provas estão programadas para 2022 com o objetivo de avaliar os dois outros trimestres letivos.

Com informações, Tarobá News.