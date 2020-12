Educação ganha personagens para interagir com estudantes - TNOnline

Continua após publicidade

A partir desta quarta-feira (2), os personagens Edu e Duda estarão presentes nos canais da Secretaria da Educação e do Esporte, em especial, no TikTok (@ficadicaseedpr). Os Edus vão interagir com estudantes de todo o Estado, apresentando as escolas paranaenses, a rede estadual de ensino e a Secretaria da Educação. Além disso, também vão fazer avisos sobre o calendário escolar, dar dicas de estudo e até de viagens de férias.

Eles vão conhecer vários municípios paranaenses e compartilhar as experiências nas redes sociais. Os estudantes também podem mostrar suas viagens (ou suas próprias cidades) marcando o perfil oficial da Secretaria nas publicações.

O Edu, que tem 14 anos, é extrovertido, tem o cabelo colorido e ama andar de skate, e a Duda, de 13 anos, uma menina negra, muito estudiosa e descolada, ainda irão compartilhar músicas para ajudar a estudar e a descansar.

A dupla criou a playlist “Concentra e vai”, para estudos longos, com uma seleção de músicas para o ouvinte manter o foco por bastante tempo. Ela está disponível no Spotify e no Deezer.

Até o fim do ano, eles ainda lançarão três outras playlists. Uma será para estudo rápido, com canções motivacionais para aumentar a concentração e estimular respostas rápidas. Outra terá foco no descanso, com sons de chuva e da natureza, além de músicas calmas.

Por fim, haverá a playlist “Binaural beats”, que reunirá áudios que simulam o 3D, apontado como responsável por aumentar a memória e o foco do ouvinte. Para a execução, será necessário um fone de ouvido estéreo, que reproduz ondas em frequências diferentes em cada ouvido.

As playlists dos Edus podem ser usadas por estudantes que farão o Enem 2020 e que desejam um ambiente mais produtivo para estudar. Até os dias 17 e 24 de janeiro (quando será realizada a versão impressa do Enem), a dupla dará dicas para os estudos e para a motivação; depois, seguirá acompanhando os estudantes virtualmente, interagindo e compartilhando informações sobre a educação no Paraná.