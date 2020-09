Educação divulga pré-seleção estadual do Parlamento Jovem Brasileiro - TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte divulgou na última sexta-feira (31.07) a lista dos jovens estudantes da rede estadual selecionados para a segunda fase da 17ª edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2020.A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte divulgou na última sexta-feira (31.07) a lista dos jovens estudantes da rede estadual selecionados para a segunda fase da 17ª edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2020. Dos 64 alunos que inscreveram projetos, 20 foram selecionados para a próxima fase.

O programa é uma parceria da Secretaria da Educação com a Câmara dos Deputados e consiste em engajar os jovens para refletirem juntos a respeito da política e do papel do cidadão. Para participar do programa, o aluno deveria criar um projeto de lei, com tema livre e que, de alguma forma, buscasse soluções para questões de seu contexto social, cultural ou econômico.

AVALIAÇÃO - Os 64 anos alunos candidatos inscreveram seus projetos e o Departamento de Programas para a Educação Básica da Secretaria fez a primeira avaliação. Vinte alunos foram selecionados para representar o Paraná na próxima fase do programa, que é de nível nacional.

No dia 18 de setembro, a Câmara dos Deputados informará os cinco finalistas de cada estado. A avaliação dos Projetos de Lei levará em conta a justificativa da proposição, a relevância e mérito para a sociedade, a técnica legislativa, a boa argumentação, o uso da norma culta da Língua Portuguesa.

Os cinco paranaenses finalistas da Etapa Nacional participarão da Jornada Online a partir de 28 de setembro, juntando-se aos 78 estudantes de todo o Brasil, na Jornada Parlamentar em Brasília, com data a ser definida, prevista para 2021.

Conheça os vinte finalistas da Etapa Regional

Bruno Lucas Weyand Schnorberger - Colégio Estadual Eron DominguesCamili Vitoria da Silva - Colégio Estadual Eron DominguesEduarda Pereira Pinto - Colégio Estadual Eron DominguesEduardo Lucietto Krielow - Colégio Estadual Eron DominguesEstevão Solek Carneiro - Colégio Estadual Pedro Marcondes RibasEvandro José Faria Junior - Colégio Estadual Prof. Meneleu Almeida TorresGiovana Sabino da Silva - Colégio Militar de CuritibaGuilherme Felipe Koch - Colégio Estadual Eron DominguesHeloisa Helena Passagnolo - 3°Colégio da Polícia Militar do ParanáKassandra Barbosa - Colégio Estadual Pedro Marcondes RibasLucas Lopes Trindade - Colégio Estadual Eron DominguesMarcos Henrique Souza Regine - Colégio Estadual Rainha da PazMateus Henrique dos Reis - Colégio Estadual Eron DominguesNatanael Cardoso de Jesus - Colégio Estadual Eron DominguesPedro Lucas de Oliveira Correia - Colégio IntegralRafaela Evilin Rodrigues de Oliveira - Colégio Estadual Eron DominguesRegiane Gabriele da Silva - Colégio Estadual Albino Feijó SanchesVanessa Cordeiro da Costa - Colégio Estadual Do Campo Papa João Paulo IIVagner Luis Carneiro de Campos - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - Campus União da VitóriaVitoria Capuchi da Silva - Colégio Estadual Pedro Marcondes Ribas.

