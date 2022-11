Educação de Telêmaco lamenta morte de irmãos que morreram em acidente

Da Redação

Helena Kuhm, de 6 anos e Nickolas Henrique, de 12 anos, estavam no carros com os pais, que também faleceram nesta quarta-feira (16)

A Secretaria Municipal de Educação e a equipe da Escola Municipal 31 de Março, de Telêmaco Borba, no Paraná, manifestaram pesar pela morte dos irmãos e alunos Helena Kuhm Oliveira de Lima, de 6 anos, e Nickolas Henrique de Oliveira Santos, de 12 anos, que sofreram um acidente nesta quarta-feira (16), em Manoel Ribas, no Vale do Ivaí.

De acordo com a educação, eles também estudaram na Rede Municipal de Ensino e atualmente, frequentavam o Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Militão de Souza. Além dos irmãos, os pais deles também não resistiram aos ferimentos causados pela colisão e também faleceram após a colisão.

O ACIDENTE

Quatro pessoas da mesma família morreram em um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (16), no cruzamento da PR-466 com a PR-487, em Manoel Ribas, norte do Paraná.

A colisão envolveu um caminhão, com placas de Maringá e um Volkswagen/Saveiro de Telêmaco Borba. Após a batida, o carro que transportava a família, e o caminhão foram jogados em uma ribanceira, o automóvel ficou embaixo do caminhão.

