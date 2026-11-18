A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) publicou nesta quarta-feira (18) o edital com as regras de seleção para a edição 2027 do Aprova Paraná Universidades. O programa reserva até 20% das vagas nas sete universidades estaduais e na Universidade Federal do Paraná (UFPR) para estudantes da rede pública estadual. As inscrições estarão abertas entre os dias 13 e 18 de janeiro de 2027, exclusivamente pela internet, na página oficial da iniciativa.

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Para concorrer às vagas no Ensino Superior, o candidato deve concluir o Ensino Médio na rede pública neste ano de 2026 e ter participado da edição corrente da Prova Paraná Mais. Além disso, é obrigatório possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio. Caso a matrícula escolar tenha sido realizada com o documento dos pais ou responsáveis, o aluno precisa solicitar a atualização dos dados no Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE) diretamente na escola onde estuda. Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a publicação antecipada do documento permite que os estudantes verifiquem as exigências e regularizem eventuais pendências cadastrais com antecedência.

No momento da inscrição, o estudante deverá informar a instituição, o município de oferta, o curso, o turno e a modalidade desejada — ampla concorrência ou sistema de cotas —, podendo registrar até duas opções de graduação, na mesma universidade ou em instituições distintas. Após o envio dos dados, o sistema exibirá a classificação provisória. Quem optar por apenas um curso e não for aprovado entrará automaticamente na lista de espera. Já o candidato que escolher duas alternativas e obtiver nota para ambas será convocado para a primeira opção; caso passe somente na segunda, garantirá a vaga nela, mas perderá o direito à lista de espera da preferência inicial. Se não alcançar a pontuação necessária em nenhuma das escolhas, o concorrente deverá optar por uma delas para seguir na lista de espera ou, na falta de manifestação, permanecerá na fila da primeira opção indicada.

Cada instituição participante adota critérios específicos de cálculo de notas, o que pode gerar variações na pontuação exigida conforme o curso e a universidade. A convocação na seleção assegura apenas a expectativa de direito à vaga, ficando a matrícula definitiva condicionada à entrega e validação dos documentos exigidos por cada universidade, cujos prazos e normas devem ser acompanhados pelos candidatos nos portais oficiais das instituições.

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Em sua terceira edição, o Aprova Paraná Universidades é realizado em parceria entre a Seed-PR e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). Além da UFPR, integram o programa as universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Norte do Paraná (UENP), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar).