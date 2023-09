“É o cão chupando manga", diz homem agredido com garrafa após encontro

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a uma ocorrência na noite desta quarta-feira (27). Um casal discutiu e a mulher acabou agredindo o companheiro com uma garrafa.

O homem foi encontrado com ferimentos do rosto e afirmou que a agressora era a mulher com quem tinha acabado de ter um encontro amoroso, ao qual ele pretendia namorar, segundo ele.

Porém, durante o passeio houve uma briga entre eles que fez com que a mulher cometesse tal violência. “Uma louca velha, estava meio com ciúme de mim, pegou uma garrafa e meteu na minha cara. A louca velha disse que é ‘bandidona’ […] Nem quero mais estar com ela, isso aí é o cão chupando manga”, contou a vítima.

A mulher não foi localizada. Segundo os socorristas, esta não é a primeira vez que o homem se envolve em confusão. “Eu já atendi mais de 10 vezes a mesma pessoa, sempre se envolvendo em brigas no centro. Todas as vezes embriagado”, informou o subtenente que esteve presente na ocorrência que aconteceu em Curitiba.



