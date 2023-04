Durante tentativa de fuga, carro se envolve em grave acidente; assista

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou a colisão

Duas pessoas ficaram em estado grave ao se envolverem em um acidente, na noite de quinta-feira (6), em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O motorista estava em fuga da Polícia Militar (PM). Veja o vídeo abaixo.

O condutor do carro deu um cavalo de pau em meio a via, nas proximidades de uma viatura da PM. Os militares deram ordem de parada, porém, o motorista não obedeceu e empreendeu fuga por várias ruas da cidade, sem obedecer as placas de sinalização.

No cruzamento da Avenida General com a Rua Santa Maria, o motorista perdeu o controle da direção, atingiu um ponto de ônibus, um muro, e só parou ao bater contra árvores. Uma câmera de segurança registrou a colisão. Após o impacto, o carro teve princípio de incêndio.

Os ocupantes do carro, um homem de 34 anos e uma mulher de 30, foram socorridos e encaminhados inconscientes ao hospital.

Com informações da ricmais

