Durante racha, motoristas atingem 5 carros estacionados

Cinco veículos que estavam estacionados na rua, em Cascavel, no oeste do Paraná, foram atingidos por dois motoristas que perderam o controle dos carros que dirigiam na madrugada deste sábado (7). De acordo com a Guarda Municipal, os dois motoristas disputavam um racha. Ninguém se feriu.

Segundo a GM, o motorista que dirigia uma caminhonete bateu em três carros que estavam estacionados na avenida e, depois, na porta de uma empresa. Ele foi preso e fez o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez.

O outro motorista continuou dirigindo, mas também perdeu o controle e bateu em outros dois veículos na quadra seguinte. Ele abandonou o carro e fugiu do local, segundo a polícia.

Segundo a PM, latas de cerveja foram encontradas dentro do carro.

