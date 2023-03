Duplo homicídio: casal é morto a facadas no Paraná

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (6), um casal foi encontrado morto dentro de uma casa localizada na Rua Londrina, no bairro zona 4 em Cianorte, região noroeste do Paraná. As vítimas foram assassinadas a golpes de faca.

Os corpos estavam em processo de decomposição, indicando que possivelmente o duplo homicídio ocorreu durante o final de semana. O local foi isolado pela Polícia Militar (PM) e outros órgãos competentes foram acionados.

Conforme informações de testemunhas, na noite da última sexta-feira (3), houve uma briga no imóvel e desde então a vizinhança não viu mais o casal. Uma faca suja de sangue foi encontrada cravada em uma cômoda, próximo aos corpos.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e Criminalística foram acionadas para realização dos procedimentos e recolhimento dos corpos. As vítimas seriam usuários de entorpecentes.

Eles foram identificados como Marcos Roberto da Silva, de 54 anos, e Josiane Cristina Generali, de 44 anos. O caso é investigado pela PCPR. Nesse primeiro momento o caso é tratado como duplo homicídio.

As informações são de Corujão Notícias, Valdeir Batista e Wilson Russinholi.

