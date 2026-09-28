Duplo acidente em sequência deixa dois mortos na BR-369 em Cornélio Procópio

Dois acidentes em sequência deixaram dois mortos na noite de domingo (27), na altura do quilômetro 94 da BR-369, no trecho entre Uraí e Cornélio Procópio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões ocorreram por volta das 19h40, sendo que a segunda morte foi uma consequência direta do congestionamento causado pelo primeiro impacto.

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O primeiro caso envolveu um motociclista de 29 anos, que conduzia uma Suzuki no sentido Uraí–Cornélio Procópio. Segundo as informações iniciais, ele bateu na traseira de uma moto Honda NXR e, devido à alta velocidade, foi arremessado para a pista contrária. O condutor acabou atropelado por um automóvel que vinha no sentido oposto e não conseguiu desviar. O homem morreu na hora, e há a suspeita de que ele participava de um racha no momento da batida.

Logo em seguida, a interrupção parcial do fluxo rodoviário gerou uma segunda tragédia. Com os veículos parando repentinamente sobre a pista, o motorista de uma Volkswagen Saveiro, de 53 anos, que trafegava no sentido Cornélio Procópio–Uraí, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente na traseira de um caminhão. O impacto também foi fatal para o condutor da picape.

A complexidade e a gravidade dos acidentes exigiram uma ampla mobilização de socorristas e autoridades de segurança. Prestaram atendimento no local as equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e da concessionária que administra o trecho. A Polícia Civil e a perícia técnica também foram acionadas para os levantamentos necessários antes do recolhimento dos corpos pelo Instituto Médico Legal (IML).

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A elaboração do laudo pericial final ficará sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).