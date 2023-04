Duplicação entre Iguaraçu e Maringá afeta tráfego de veículos em trevo

Da Redação

A alteração começa nesta terça-feira (18)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos no trevo da PR-317 com a PR-454 em Maringá, na região Noroeste, conhecido como “Trevo da Uningá”, ficará com as pistas centrais bloqueadas para permitir o avanço da obra de execução de um novo viaduto, a partir desta terça-feira (18).

O tráfego será desviado para as pistas laterais do trevo, com sinalização provisória orientando os condutores que circulam pelo trecho. Confira vídeo sobre o bloqueio AQUI.

O novo viaduto integra as obras de duplicação da PR-317 entre Maringá e Iguaraçu, e irá ajudar a disciplinar o trânsito de veículos no local, evitando acidentes e facilitando o deslocamento de moradores e o transporte de carga. As alterações permanecem até a conclusão da obra.

O DER/PR solicita aos usuários que trafeguem pela via com atenção redobrada, obedecendo à sinalização no local.

