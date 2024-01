Duplicação da Rodovia das Cataratas chega a 24,76% de execução

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), atingiu a marca de 24,76% de execução da duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) em Foz do Iguaçu, região Oeste. Até o momento já foram investidos R$ 36.927.241,64 na empreitada.

continua após publicidade

O serviço que mais se destaca ao longo do trecho é a terraplenagem, que prepara o terreno para a implantação das novas pistas do eixo central e das vias marginais. Em alguns pontos já foi realizada nova pavimentação das marginais, necessárias para desviar o tráfego da rodovia e executar os serviços de implantação dos novos viadutos e ponte. Nesta etapa também estão sendo instalados os bueiros de travessia e dispositivos de drenagem para captar água das chuvas.

- LEIA MAIS: Porto de Paranaguá utiliza placas solares para incentivo sustentável

continua após publicidade

Dos viadutos previstos, o do km 2+260 é o mais avançado, tendo recebido todas as vigas longarinas, unidades de pré-laje e a concretagem da laje, estando pendente na estrutura somente a concretagem das novas barreiras New Jersey.

No viaduto do km 7+600 estão sendo executadas estacas raiz e dispositivos da fundação da estrutura, enquanto no viaduto do km 3+970 estão sendo executadas exclusivamente as estacas no momento.

Está quase concluída a primeira etapa da nova ponte sobre o Rio Tamanduá, já com serviços de pavimentação do tabuleiro em andamento. Em breve ela irá receber todo o tráfego da rodovia, permitindo início dos serviços da segunda etapa.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

As vigas e pré-lajes de todas estas obras de arte especiais (OAE) foram pré-fabricadas e as que ainda não foram utilizadas estão armazenadas no canteiro de obras da duplicação, aguardando a etapa para serem posicionadas sobre a mesoestrutura dos viadutos.

Também estão em andamento os serviços de implantação de dois passa faunas, novas rede adutoras em substituição às tubulações antigas, remanejamento de postes de rede elétrica, e os serviços de conservação de faixa de domínio da BR-469, como roçada, capina, limpeza e desobstrução de sarjeta, e pintura de meio-fio, entre outros.

continua após publicidade

ITAIPU

O investimento na Rodovia das Cataratas é de R$ 129 milhões, fruto de uma parceria entre governo estadual, por meio da SEIL, governo federal e a Itaipu Binacional, responsável pelos recursos. O DER/PR ficou encarregado de administrar a execução da obra.

As obras vão desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até trevo de acesso à Argentina, passando ainda pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em uma extensão de 8,7 quilômetros.

Está prevista a duplicação da rodovia, sendo duas pistas por sentido, com 3,60 m de largura cada faixa, separadas por barreira de concreto dupla com largura total de 0,61 m, acostamento interno com 0,60 m de largura e acostamentos externos com 2,00 m de largura. Já as vias marginais terão uma pista de rolamento com 7,00 m, passeios com 1,60 m e ciclovias bidirecional com 3,00 m ao nível da pista, ou passeios compartilhados com largura média de 3,00 m.

A obra inclui viadutos no km 2+260 (em frente ao Condomínio Ritz Cataratas), km 3+970 (acesso ao bairro Remanso) e km 7+600 (próximo ao Movie Cars), e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, localizado no km 6+760, além da nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

Siga o TNOnline no Google News