Duplicação da PR-445, entre Londrina e Mauá da Serra, avança

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta quarta-feira (27) o resultado da análise das propostas de preços das empresas e consórcios que estão disputando a licitação para duplicar a PR-445 entre Mauá da Serra e Londrina (Lerroville), na região Norte do Estado. Quatro participantes foram classificadas nesta etapa, com valores entre R$ 148.032.561,17 e R$ 166.160.388,90.

O aviso, disponível em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, marca também a data de 16 de novembro, às 16h, para abertura dos envelopes com documentos de habilitação das quatro classificadas, no auditório do DER/PR, em Curitiba.

A publicação do aviso abre período de cinco dias úteis para interposição de recursos, e igual período de cinco dias para contrarrazões das participantes quanto a qualquer recurso.

Além da restauração da pista existente, está prevista a duplicação do trecho em uma extensão de 27,07 quilômetros, implantação de um viaduto no acesso a Tamarana, vias marginais entre Lerroville e Tamarana, uma rótula em nível no acesso para Lerroville, pontes sobre os rios Santa Cruz e Apucaraninha, 11 retornos em nível, e a correção da geometria em sete curvas consideradas críticas.

Será implantada uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60 m cada em sentido único e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central de 7 m ou 9 m de largura e faixa de segurança de 60 centímetros de cada lado, na maior parte do trecho. No local onde não será possível o canteiro, as pistas serão separadas por barreira rígida de concreto, com faixa de segurança interna de 1 metro de largura em cada lado.

O prazo para concluir a obra é de 18 meses após assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

A elaboração do projeto integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e os recursos para executar a obra são do programa Avança Paraná.

Duplicação PR-445 - Mauá da Serra a Lerroville - Vídeo por: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná