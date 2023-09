Duplicação da PR-317 é homologada com investimento de R$ 43,4 milhões

Próxima etapa é a assinatura de contrato com o vencedor do edital

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou em Diário Oficial a homologação da licitação para duplicar a PR-317 em Toledo, região Oeste, em uma extensão de 3,29 quilômetros.

Após trâmites internos, a próxima etapa é a assinatura de contrato com o vencedor do edital, o Consórcio Planova – Construbes, formado pelas empresas Planova Infraestrutura Ltda. e Construbes Engenharia de Construções Ltda., seguida pela emissão de ordem de serviço. O investimento será de R$ 43.446.764,29 com prazo de execução de 360 dias corridos, após início dos trabalhos.

A obra vai do entroncamento com a BR-163 até o trevo com a Rua 1º de Maio, prevendo alargamento da pista existente para os dois lados e implantação de vias marginais em ambos sentidos. As faixas da via duplicada terão 3,60 metros de largura, com faixa de segurança interna de 1 metro junto à barreira de concreto New Jersey, separando os sentidos, e acostamento externo de 2,5 metros.

Também serão implantadas marginais de pista única com 5 metros de largura, faixa de segurança no sentido do tráfego de 1 metro, e passeios para pedestres de 1,50 metro nos dois lados externos. A marginal direita receberá ciclovia bidirecional de 2,50 metros de largura. O pavimento existente passará por fresagem e recomposição da capa asfáltica ou receberá nova pavimentação.

Para a drenagem de água das chuvas estão previstas sarjetas de concreto, valetas de proteção de aterro e corte, meios-fios com sarjeta ao longo dos passeios, além de bocas de lobo conectadas a uma rede coletora. O trecho conta atualmente com um bueiro simples tubular de concreto, que será substituído e passará a receber as águas da nova rede.

Também estão previstos sinalização horizontal e vertical em todo o trecho, de acordo com as novas pistas duplicadas e vias marginais, e serviços complementares, como plantio de grama, remoção de interferências, implantação de rampas de travessia para pedestres, entre outros.

CENSE

A obra incluirá ainda a pavimentação do acesso ao Centro de Socioeducação (Cense) de Toledo, próximo ao entroncamento com a BR-163, em uma extensão de 150 metros. Será uma pista simples com duas faixas de rolamento, além dos serviços de implantação de dispositivos de drenagem, sinalização e paisagismo.

