Duplicação da BR-277 em Cascavel alcança 63% de conclusão

Com trecho do Show Rural pronto, duplicação avança na BR-277 em Cascavel

Com o trecho do Show Rural finalizado, as obras de duplicação da BR-277 em Cascavel avançaram bastante no Oeste do Estado. Segundo medição mais recente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), 63% dos trabalhos já foram concluídos. O projeto abrange a duplicação das pistas entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Nova Ferroeste, em uma extensão de 5,81 quilômetros.

A prioridade das obras, inicialmente, foi finalizar a execução em frente ao Parque Tecnológico da Coopavel, local onde acontece o Show Rural, um dos maiores eventos do setor do agronegócio brasileiro, que neste ano será de 6 a 10 de fevereiro.

“Concluímos o trecho do Show Rural, que recebe mais de 280 mil visitantes, melhorando o tráfego nos dias do evento e proporcionando mais segurança aos demais usuários da rodovia. Agora, as obras estão concentradas na passagem superior da trincheira de ligação da BR-277 com a PR-180, para melhorar ainda mais o acesso dos visitantes”, explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

A previsão é que a passagem superior da trincheira da PR-180 seja liberada para o tráfego de veículos até o início do Show Rural. Na sequência, os esforços serão para finalizar a trincheira de acesso à Nova Ferroeste. A previsão da entrega da obra é março de 2023.

Os serviços de terraplanagem ultrapassaram os 56%, com a pavimentação do trecho atingindo 73%, obras de drenagem em 55%, e iluminação já com 70% concluída. Também está sendo pavimentada a via marginal esquerda da rodovia do km 581,7 ao km 583,3, em uma extensão de 1,56 quilômetros.

PARCERIA – A duplicação da BR-277 integra convênio entre o Governo do Estado e a Itaipu Binacional, representando um investimento de R$ 48.009.661,88. A parceria já rendeu outros grandes investimentos em infraestrutura, como a Ponte da Integração Brasil – Paraguai e a implantação da rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu; a duplicação da Rodovia das Cataratas; as obras de pavimentação da Estrada Boiadeira entre Umuarama e Icaraíma e da estrada entre Ramilândia e Santa Helena; e a nova iluminação viária da BR-277 em Foz do Iguaçu.

