Dupla tenta empinar moto e cai em avenida de Maringá; veja flagrante

Atenção! Esta matéria pode até, de certa forma, ser nostálgica por lembrar do quadro "vídeo cassetadas" do antigo programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão. Isso porque uma dupla foi flagrada por um circuito de monitoramento caindo ao tentar empinar uma motocicleta em uma avenida de Maringá, norte do Paraná. (Assista abaixo)

De acordo com as informações do site Plantão Maringá, responsável por divulgar as imagens da câmera de segurança, o fato foi registrado no último domingo (16), na Avenida Palmares.

Como é possível ver no vídeo, há duas motocicletas transitando pela via, quando, em um determinado momento, um dos pilotos tenta empinar um pouco antes de chegar à faixa de pedestres. No entanto, a manobra não dá nada certo.

Com isso, o motociclista e o garupa vão parar no chão. Através das imagens é possível perceber que o garupa chegou a virar uma cambalhota antes de se levantar.

Na sequência, o condutor da moto levanta o veículo e os dois sobem novamente na motocicleta e seguem viagem.

Assista ao flagrante:

