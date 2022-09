Dupla suspeita de aplicar golpe do bilhete em SP é presa no PR

Da Redação

Policiais abordaram o Astra preto e encontraram objetos da vítima

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de sexta-feira (2), na BR-369, em Ibiporã, três pessoas suspeitas de estelionato na. Dois suspeitos, segundo a PRF, eram procurados pela Polícia Civil de São Paulo por terem roubado um relógio e uma pulseira de ouro de um idoso quando tentavam aplicar o golpe do bilhete premiado.

A vítima, de 77 anos, foi abordada em uma rua da cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo, quando ia visitar um amigo. De acordo com o Boletim de Ocorrência, um dos estelionatários disse que estava com o bilhete premiado e que tinha recebido uma proposta muito baixa para vender o bilhete. Ao entregar o suposto bilhete em uma casa lotérica, a pessoa receberia R$ 1.370.000.

Segundo a polícia, o idoso detalhou que, enquanto conversava com o primeiro estelionatário, um segundo homem apareceu e ligou para um telefone que seria de uma lotérica. A ligação foi colocada no viva voz e o suposto atendente confirmou a premiação.

O idoso levou os dois estelionatários até a sua casa, entregou um relógio e uma pulseira de ouro avaliados entre R$ 7mil e R$ 10 mil, e depois seguiu com os estelionatários até uma agência bancária de Campinas. A vítima relatou à Polícia Civil que os homens exigiram R$ 150 mil para entregar o cartão premiado.

Ao chegar no banco e pedir para sacar a quantia em dinheiro, ele foi impedido pelos funcionários do banco. Os funcionários bloquearam a conta e o cartão do idoso e assim impediram a conclusão do golpe.

Os suspeitos fugiram com o relógio e a pulseira de ouro. Após a denúncia, a Polícia Civil emitiu um alerta com os dados da placa do carro utilizado pelos estelionatários.

ABORDAGEM NA BR-369

Segundo a polícia, os suspeitos foram abordados em Ibiporã. Durante a revista pessoal, policiais encontraram o referido relógio e enviaram uma foto do acessório para os agentes de SP.

No carro, além dos dois suspeitos do golpe, também estava uma mulher, de 63 anos, mãe de um deles. De acordo com o agente Santão, essa mulher tem três passagens pela polícia pelo crime de estelionato e responde a 13 processos judiciais.

Com informações da Tarobá News.

