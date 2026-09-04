Dupla que usou faca e amarrou motorista de aplicativo é identificada e presa no Paraná

Crime ocorreu em julho, quando a vítima foi ameaçada com faca, amarrada e forçada a transferir R$ 1 mil via Pix

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial, elucidou o assalto contra um motorista de aplicativo ocorrido no final de julho em Cascavel. As investigações resultaram na prisão preventiva de um homem adulto e na apreensão de um adolescente, ambos identificados como os autores do crime praticado na madrugada do dia 26 de julho de 2026.

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Na ocasião, a vítima iniciou uma corrida com os dois passageiros quando foi surpreendida pelo anúncio do assalto. Mediante grave ameaça com uma faca, o motorista foi obrigado a realizar uma transferência bancária de R$ 1 mil. Antes de fugirem, os criminosos amarraram a vítima com um fio e subtraíram a câmera de segurança que estava instalada no interior do veículo.

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Com o avanço das diligências e o esclarecimento da dinâmica do roubo, a Justiça expediu o mandado de prisão contra o investigado maior de idade. Ele foi localizado e detido em sua residência na última quinta-feira, dia 3 de setembro, sendo encaminhado à cadeia pública local. O adolescente envolvido na ação também foi localizado e apreendido. Ambos seguem à disposição da Justiça, e a corporação considera o caso totalmente resolvido.