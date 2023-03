Dupla que ostentava drogas e armas em rede social é presa em Londrina

Da Redação

Uma pistola foi apreendida

Dois homens foram presos pela Guarda Municipal durante a tarde desta terça-feira (21) por ostentar armas, dinheiro e drogas em um carro nas redes sociais.

A exibição chamou atenção da polícia e da GM de Londrina que passou a investigar. Após a identificação do carro foi possível monitorar a dupla. Testemunhas repassaram a informação que eles moravam na área rural, sendo um de Guaravera e outro de Lerroville.

Segundo a GM, foi montado um esquema para abordar os suspeitos e fazer a prisão. Como uma pistola não foi encontrada, os guardas ainda buscam uma terceira pessoa envolvida no esquema de tráfico de drogas. As informações são do site Tarobá News, clique aqui para ver.

Hilux furtada em Londrina é encontrada em Apucarana

Dois jovens, de 22 e 18 anos, e um adolescente de 17, foram levados para a delegacia de Apucarana, suspeitos de receptação. O trio seria responsável de buscar uma Hilux furtada e que estava na garagem de uma casa na região no Núcleo Osmar Guaraci Freire.

A equipe Rotam recebeu informações de que homens em um carro modelo Palio, estavam tentando furtar a caminhonete, porém, os suspeitos ao perceberem a movimentação dos vizinhos, deixaram o local.

A Rotam realizou buscas e encontrou os suspeitos na BR-369, na região do Parque Industrial Norte. Eles seguiam sentido Arapongas e foram abordados, no final da tarde desta segunda-feira (20). Testemunhas afirmaram que os jovens eram os mesmos que tentaram retirar a Hilux da casa.

