A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo Tribunal do Júri

Dois homens foram condenados a 26 anos e seis meses de prisão cada um pelo assassinato do comerciante Carlos Eduardo Garcia da Silva, 44 anos, em Sarandi (PR). A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo Tribunal do Júri. Eles também deverão pagar R$ 50 mil de indenização cada um.

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Os réus foram condenados por homicídio triplamente qualificado. O julgamento ocorreu mais de um ano e meio depois do crime. A acusação foi conduzida pelos promotores de Justiça Caio Buose e Ricardo Barizon. A advogada Elizandra Panosso, contratada pela família da vítima, atuou como assistente de acusação.

O crime ocorreu em 9 de abril de 2025. Carlos Eduardo era proprietário de uma loja de celulares e assistência técnica. Ele foi atingido com uma facada nas costas durante uma discussão no estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

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De acordo com a investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), um cliente estava insatisfeito com um aparelho comprado na loja e queria o dinheiro de volta. Ele chamou o primo para acompanhá-lo até o estabelecimento. Os condenados são Bruno Henrique Valêncio de Paula, que tinha 18 anos na época, e Mateus dos Santos Vanzella, 28 anos. Ambos participaram da ação. Carlos Eduardo deixou dez filhos.

Não há informação sobre recursos. A decisão é em primeira instância.

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As informações são do GMC Online, portal parceiro do TNOnline