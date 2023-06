Dupla que baleou e atropelou PM é condenada a 37 anos de prisão

Tribunal do Júri do Paraná

O Tribunal do Júri do Paraná condenou dois réus acusados de assassinar um policial militar em Curitiba, capital do estado. O cabo Robson Gulhinski foi baleado e atropelado no momento em que tentava abordar um motorista que trafegava pela contramão, na Avenida Silva Jardim.

O militar foi surpreendido por tiros disparados pelos ocupantes do veículo em questão e, logo na sequência, atropelado. O crime aconteceu em 2018. O policial sobreviveu, mas teve sequelas graves.

Na madrugada desta sexta-feira (16), os réus Bruno de Lima Oliveira e Marcelo dos Santos Pereira foram condenados a 37 anos e 11 meses de prisão. Durante o julgamento, apenas Marcelo compareceu, pois a família de Bruno informou que o homem está internado.

Um terceiro envolvido, identificado como Alessandro Renato de Jesus, não foi julgado pois morreu em confronto com a polícia. As informações são da RicMais.

