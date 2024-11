Dupla percorre toda extensão do Rio Ivaí de caiaque

Dois moradores de Manoel Ribas estão próximos de realizar um feito inédito de navegação no Brasil. Alexandre Rodrigues de Jesus e Daniel da Silva Kamer iniciaram em 28 de setembro uma expedição de caiaque pelo Rio Ivaí, com o objetivo de percorrer todo o trajeto, desde Prudentópolis até o encontro com o Rio Paraná, no município de Querência do Norte.

A jornada cobre cerca de 700 quilômetros, e conforme informações do NH Notícias, até esta terça-feira (22), a dupla já havia percorrido 620 km, passando por Manoel Ribas em 12 de outubro. Todo o equipamento e suprimentos foram transportados nos próprios caiaques, e o término da jornada está previsto para este sábado (26).

Segundo pesquisas feitas por Alexandre, o recorde brasileiro de percurso em caiaque em um rio é de 500 km, meta que ele e Daniel buscam ultrapassar. Em 2022, Alexandre tentou o trajeto, mas foi forçado a interromper devido às fortes chuvas que elevaram o nível do rio, dificultando a navegação de caiaque.

