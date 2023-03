Dupla morre em confronto após invadir casa e torturar morador, no PR

Da Redação

O confronto ocorreu na madrugada desta quarta-feira

Um assalto terminou de forma frustrada para dois homens na madrugada desta quarta-feira (29). Isso porque, ao fugir do local do crime, eles não esperavam se deparar com uma viatura da Polícia Militar (PM). O encontro, ocorrido no bairro São Braz, em Curitiba, terminou com a morte da dupla.

Os criminosos haviam invadido uma residência no bairro, renderam o morador e exigiram dinheiro. A ação dos bandidos foi extremamente violenta, pois eles agrediram o proprietário do imóvel e chegaram a torturá-lo com pedaços de vidro.

Havia mais uma pessoa no imóvel invadido pelos ladrões: a namorada da vítima. Ela estava no banheiro no momento em que a dupla criminosa chegou e, dentro do cômodo, percebeu que se tratava de um assalto. A mulher ligou rapidamente para a PM.

Quando os assaltantes foram deixar a residência, encontraram os agentes de segurança. Um confronto se iniciou e, durante a troca de tiros, os bandidos foram baleados.

Eles morreram no local.

