Dupla morre após confronto com a Polícia Rodoviária no PR; veja

Dois homens morreram após confronto armado com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na madrugada desta quinta-feira (7), na região de Alvorada do Sul, na Região Metropolitana e Londrina, no Paraná. No carro onde os suspeitos estavam, a PRE apreendeu mais de 33 quilos de maconha.

A ocorrência começou na PR-170, quando policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático-Móvel), da Polícia Militar (PM), avistaram um VW Gol, de cor vermelha, com placas de Tupã, São Paulo, trafegando pela rodovia. O motorista não atendeu a ordem de parada dos policiais e fugiu sentido a PR-090 até Alvorada do Sul.

Após acompanhamento tático, os ocupantes do Gol acessaram uma estrada de terra e abandonaram o carro. Segundo a PRE, ambos estavam armados e atiraram contra os agentes, iniciando o confronto.

Ambos os suspeitos foram atingidos. Foi solicitado socorro médico, porém, os dois morreram no local. Com eles foram apreendidas duas pistolas 9 milímetros - uma Bersa Thunder 9 mm e uma HK 9 mm - e diversos tabletes de maconha escondidos no porta malas do veículo. A droga totalizou 33,2 kg.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e até a publicação desta reportagem, os homens não haviam sido identificados.



Assista o vídeo:

