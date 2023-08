Dupla invade casa e mata rapaz de 19 anos a tiros em Sarandi

O local do crime foi isolado pelos policiais e o Instituto de Criminalística foi acionado

Foi registrado na madrugada desta terça-feira (8), um assassinato em uma residência na Rua dos Pinheiros, no Jardim Monte Rey, em Sarandi, região norte do Paraná. O setor de homicídios da Delegacia de Sarandi, já deu início às investigações para esclarecer a ocorrência.

Conforme informações, a Polícia Militar foi acionada via 190 para averiguar barulhos de disparos de armas de fogo na região. Segundo o solicitante, um jovem de 19 anos havia sido alvejado. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com a vítima caída ao lado do imóvel.

O Siate e Samu foram acionados para prestar socorro ao jovem, mas quando recebia os primeiros atendimentos no interior da ambulância do Corpo de Bombeiros, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O local do crime foi isolado pelos policiais e o Instituto de Criminalística foi acionado. Familiares identificaram Marlon Cassio Massarutti, e relataram que dois homens entraram no quintal da casa e chamaram a vítima pelo nome. Quando o rapaz saiu para atender, os criminosos atiraram contra ele e abandonaram o local imediatamente. Após o trabalho dos peritos, o corpo do jovem que, a princípio não tinha antecedentes criminais, foi encaminhado ao IML.

