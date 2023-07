Dupla faz mulher refém e um deles morre em confronto com a Rotam

Um homem, de 23 anos, suspeito de fazer uma mulher refém em Cascavel, no Oeste do Paraná, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (19). O confronto aconteceu depois de uma perseguição que percorreu aproximadamente 45 quilômetros e terminou na cidade de Toledo.

continua após publicidade

De acordo com as autoridades, o suspeito e um outro homem renderam, roubaram e fizeram uma mulher, de 42 anos, refém. No momento da fuga e da troca de tiros, a vítima não estava mais no veículo. Segundo a polícia, ela foi levada para uma casa abandonada com um dos bandidos, enquanto o outro saiu com o carro.

- LEIA MAIS: Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-369

continua após publicidade

A polícia informou que depois do roubo, uma equipe avistou o carro próximo a uma área militar. Nesse momento o suspeito fugiu, mas horas depois foi visto trafegando na BR-467, onde começou a perseguição.

A troca de tiros aconteceu depois que o motorista perdeu o controle, saiu da pista e bateu em um canteiro entre a rodovia e a via marginal. O Siate foi acionado, mas o suspeito já estava morto quando os socorristas chegaram.

O bandido que havia ficado com a mulher na casa abandonada abandonou o local, momento em que ela fugiu e pediu socorro. Ela não se feriu.

*Com informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News