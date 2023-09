Dupla em carro roubado morre ao confrontar equipe da PM no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Uma troca de tiros ocorrida na noite dessa sexta-feira, 8 de setembro, terminou com a morte de dois homens, segundo a Polícia Militar (PM). O embate direto entre os suspeitos e os agentes de segurança aconteceu no terreno da casa da mãe de um dos criminosos em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Em uma entrevista concedida à Banda B, o tenente Chehade, do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), disse que os homens ocupavam um carro roubado e sem placas. Devido a isso, uma equipe tentou abordá-los.

“Durante a tentativa de abordagem, os dois indivíduos fugiram e realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais”, informou à Banda B.



Para tentar fugir dos policiais, os criminosos teriam se escondido na casa da mãe de um deles, porém, uma troca de tiros acabou acontecendo. “O confronto aconteceu dentro de um terreno. Eles não chegaram a entrar na casa”, afirmou o tenente.

A PM acionou os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, mas nada pôde ser feito. A dupla morreu no local.

Segundo a PM, o carro, que pertence a um motorista de aplicativo, havia sido roubado na última quarta-feira (6), na Cidade Industrial de Curitiba.

