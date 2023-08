Dupla é presa por roubar envelopes com dinheiro de caixas eletrônicos

Uma dupla foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Maringá, no Noroeste do Paraná, por roubar dinheiro em caixas eletrônicos. O método usado para roubar as agências bancárias é o conhecido “chupa-cabra”. Com auxílio de equipamentos, como barbantes e alicates, os bandidos instalavam esses dispositivos e acabavam retendo envelopes de depósitos.

De acordo com o delegado da PCPR, Laércio Fahur, os suspeitos já estavam sendo monitorados e já haviam roubado dinheiro em várias agências bancárias de Maringá, localizadas na Avenida Kakogawa e Jardim Alvorada.

"Os dois indivíduos oriundos de São Paulo estavam praticando furto mediante dispositivos que puxavam envelopes com valores em espécies no caixa eletrônico. Eles colocaram esses dispositivos em agências bancárias no Maringá velho, Avenida Kakogawa e Jardim Alvorada e após informações os policiais civis de Maringá conseguiram prendê-los em flagrante”, explica Fahur.

Segundo as investigações da Polícia Civil, os suspeitos são de São Paulo e agiam em todo o Brasil. Eram especialistas neste tipo de crime. Ainda de acordo com o delegado Fahur, a prisão deles em flagrante foi convertida em preventiva e os suspeitos podem responder pelo crime de furto qualificado, que pode ter pena de até 8 anos de prisão.

Fonte: GMC Online.

