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Dupla é presa após perseguição com caminhonete furtada na BR-376

Veículo levado em Astorga usava placa falsa e seria entregue no Mato Grosso do Sul por R$ 5 mil; motorista tentou jogar o carro contra viaturas

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 07:32:33 Editado em 07.07.2026, 07:32:28
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Dupla é presa após perseguição com caminhonete furtada na BR-376
Autor Caminhonete foi recuperada pela Polícia Militar - Foto: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (6), dois homens foram presos após uma intensa perseguição policial na BR-376, no trecho entre Mandaguari e Marialva. Eles estavam em uma caminhonete que havia sido furtada horas antes e, durante a tentativa de fuga, tentaram jogar o veículo diversas vezes contra as viaturas da polícia.

-LEIA MAIS: Jovem é detido suspeito de ameaçar moradores com faca em Jandaia do Sul

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A ocorrência teve início após a Polícia Militar (PM) receber denúncias de que uma D20 branca, equipada com uma grade para transporte de gado, estava trafegando pela rodovia a partir do Contorno de Jandaia do Sul. As equipes montaram um cerco na região de Mandaguari e logo visualizaram a caminhonete passando em alta velocidade.

Durante a fuga, o motorista agiu de forma perigosa, jogando a caminhonete intencionalmente contra os carros da PM para tentar escapar. A perseguição se estendeu por alguns quilômetros e só terminou nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No veículo estavam o motorista, de 27 anos, e um passageiro, de 36. A dupla tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conter os suspeitos.

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Durante a vistoria, os policiais descobriram que a caminhonete usava uma placa falsa, que na verdade pertencia a um carro de passeio de Sarandi. Ao checar a numeração do chassi, a polícia confirmou que se tratava de um veículo furtado no início da tarde do mesmo dia, em Astorga.

O motorista confessou aos policiais que havia pegado a caminhonete em um posto de combustíveis e que receberia o valor de R$ 5 mil para levá-la até Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

Os dois homens receberam voz de prisão no local e foram encaminhados, junto com o veículo recuperado, para a delegacia de Mandaguari, onde ficarão à disposição da Justiça para responderem pelo crime de receptação.

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caminhonete furtada crime de receptação furto de veiculo jandaia do sul perseguição policial POLICIA MILITAR prisão em flagrante
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