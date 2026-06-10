Dupla é condenada por matar policial militar em confronto na PR-323

Os réus Mayco de Souza Morette e Wellington Clayton Machado de Proença foram condenados pela morte do cabo Reinaldo José Garozi, da Polícia Militar do Paraná (PM-PR). Mayco recebeu pena de 30 anos de prisão e Wellington 25 anos, ambos pelo crime de homicídio com qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento foi realizado na terça-feira (09) e durou mais de 12 horas.

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O cabo Reinaldo José Garozi morreu no hospital na madrugada de 18 de setembro de 2023 após ser baleado durante perseguição de suspeitos na PR-323, em Cianorte (PR), no noroeste do estado. O confronto aconteceu na noite de 17 de setembro. Segundo a corporação, cinco suspeitos estavam em um carro prata quando os PMs tentaram abordar o veículo. O condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.



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Durante a perseguição, os homens atiraram contra a equipe, que revidou. O veículo parou em frente a uma empresa e a troca de tiros continuou. Reinaldo foi baleado no tórax e encaminhado ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, dois suspeitos morreram no local. Um integrante foi preso e dois conseguiram fugir a pé. Garozi estava na corporação há 26 anos.

Durante o julgamento, as defesas de Mayco e Wellington negaram que os dois tiveram participação direta nos disparos. Em depoimento, Mayco negou ter dado o tiro que matou o policial e alegou que o disparo pode ter partido de outros agentes durante o confronto. Wellington foi interrogado, mas preferiu ficar em silêncio. Sete testemunhas foram ouvidas, incluindo policiais que participaram da ocorrência e eram amigos da vítima.

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As defesas dos condenados informaram que vão recorrer da decisão. Mayco está preso no presídio federal de Catanduvas, no oeste do Paraná. Wellington está na cadeia pública de Cianorte.