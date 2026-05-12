Dupla de ladrões rouba policial no PR; um morre e outro foge levando motocicleta
Uma tentativa de assalto terminou com um criminoso morto e outro foragido na noite desta terça-feira (12) no Jardim Ipê, em Foz do Iguaçu (PR). A vítima era um policial que retornava de um supermercado em sua motocicleta quando foi abordado por dois homens armados.
Os suspeitos anunciaram o roubo, mas o policial reagiu e houve troca de tiros. Um dos criminosos foi baleado e morreu no local. O segundo conseguiu fugir levando a motocicleta da vítima.
O Siate foi acionado, mas ao chegar constatou que o suspeito já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).
Até o momento, o segundo suspeito não foi localizado. A Polícia Militar realiza buscas na região para tentar prendê-lo e recuperar a motocicleta. O caso será investigado pela Polícia Civil.