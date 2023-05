Dupla com máscaras explode banco no norte pioneiro do Paraná

Da Redação

Duas explosões destruíram parcialmente uma agência bancária do Sicredi na cidade de Jundiaí do Sul, no norte do Paraná, neste sábado (29), quando dois criminosos armados, vestindo máscaras e roupas camufladas, entraram na unidade para instalar explosivos nos caixas eletrônicos.

Apesar das explosões, a dupla não conseguiu ter acesso ao dinheiro e fugiu em um veículo não identificado, de escura. Os criminosos espalharam pedaços metálicos e pontiagudos pela região central do município para evitar a perseguição ou furar os pneus das viaturas policiais.

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal vai investigar a tentativa de roubo na agência bancária.

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da agência.

Com informações Ric Mais.

