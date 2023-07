Dupla com carro roubado morre em confronto com a PM no Paraná

Dois jovens, que estavam em um carro roubado, morreram durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Orleans, em Curitiba. As informações são do RIC Mais.

Os suspeitos estavam em um veículo Fiat Punto, próximo ao Contorno Norte, e trocaram tiros com policiais que faziam ronda pelo local.

A viatura que localizou o carro suspeito acionou reforço e uma outra equipe conseguiu perseguir os jovens. Na região da rua Leonardo Kubis, próximo a entrada para Campo Magro, houve intensa troca de tiros e os jovens, de 20 e 25 anos, morreram.

No veículo os policiais encontraram uma pistola, com munição deflagrada, uma espingarda calibre 12, além de porções de crack e cocaína. Existe a suspeita que a dupla cometia assaltos na região de Curitiba.

